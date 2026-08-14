Jaisalmer: 80 साल में बदली सीमा सुरक्षा, अब जवान के साथ तकनीक भी पहरेदार

जैसलमेर. स्वतंत्रता दिवस पर आजादी के आठ दशक के सफर के साथ सीमा सुरक्षा के बदलते स्वरूप को भी देखा जा सकता है। भारत-पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा अब केवल फेंसिंग, चौकियों और जवानों की तैनाती तक सीमित नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीकी समाधान, निगरानी, सूचना और त्वरित प्रतिक्रिया मिलकर सीमा प्रबंधन की बहुस्तरीय व्यवस्था का हिस्सा बन चुके हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार भारत-पाकिस्तान सीमा की लंबाई 3323 किलोमीटर है। यह गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख से गुजरती है। केंद्र सरकार ने 2021-22 से 2025-26 अवधि के लिए बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट योजना की स्वीकृत लागत 13020 करोड़ रुपए रखी है। योजना का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा और सीमा संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। इसका मतलब यह है कि सीमा सुरक्षा में निवेश केवल जवानों की तैनाती तक सीमित नहीं है। जवानों तक पहुंच बनाने वाली सडक़, रात में निगरानी के लिए रोशनी, बॉर्डर आउट पोस्ट और जरूरत के अनुसार तकनीकी समाधान भी इसी सुरक्षा ढांचे का हिस्सा हैं।