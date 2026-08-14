Jaisalmer: बसों के इमरजेंसी गेट, फिटनेस व खिड़कियों में गड़बड़ी, 20 बसें सीज

जैसलमेर. पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। सांगड़ थाना पुलिस ने 36 किलो 800 ग्राम अवैध डोडा पोस्त जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान अचलसिंह पुत्र ईश्वरसिंह, निवासी चांडावतो की ढाणी पांचा, सांगड़, जिला जैसलमेर के रूप में हुई है। उक्त कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के निर्देश पर की गई। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध शाखा के आदेशानुसार और महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर रेंज के पर्यवेक्षण में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वीरेंद्रसिंह राठौड़ के निर्देशन और वृताधिकारी जैसलमेर रूपसिंह ईन्दा के सुपरविजन में समस्त थानाधिकारियों को अधिक से अधिक कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए गए थे। निर्देशों की पालना में, थानाधिकारी राजेश कुमार के नेतृत्व में सांगड़ थाना की टीम, जिसमें सहायक उप निरीक्षक सोनाराम, कांस्टेबल सुरेश चन्द्र, मांगीलाल, ओमप्रकाश, संजय कुमार व पहाड़सिंह शामिल थे, ने यह कार्रवाई की। आरोपी अचलसिंह को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है और सांगड़ थाना में प्रकरण दर्ज कर विस्तृत अनुसंधान जारी है।