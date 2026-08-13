Jaisalmer: चौतरफा बारिश ने खिलाए किसानों-पशुपालकों के चेहरे, जैसलमेर में 32 एमएम बारिश

जैसलमेर. लंबे इंतजार के बाद जैसलमेर मुख्यालय सहित आसपास के करीब 50 किलोमीटर के दायरे में हुई अच्छी बारिश ने किसानों और पशुपालकों के चेहरों पर रौनक लौटा दी। गुरुवार को शहर में पूर्वाह्न से ही रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ, जो बीच-बीच में तेज बौछारों में बदलता रहा। आसमान में छाए बादलों और लगातार बरसते पानी से मौसम सुहावना हो गया। जैसलमेर में शाम 5.30 बजे तक करीब 32 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। सुबह से हो रही बारिश को देखकर शहरवासियों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी खुशी का माहौल नजर आया। जिले के पोकरण और मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में भी बरसात ने आमजन को खुश कर दिया। दूसरी तरफ जैसलमेर के आसपास के गांवों में भी बारिश होने से खेतों में खरीफ की फसलों को नई उम्मीद मिली है। पहले से बोई गई फसलों के लिए बारिश बेहद उपयोगी मानी जा रही है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में सीजन की पहली अच्छी बरसात हुई है, ऐसे में किसान अब शुक्रवार से खेतों में बुवाई करेंगे। किसानों का कहना है कि समय पर अच्छी बारिश होने से खेतों में नमी बनी रहेगी और फसलों की बढ़वार बेहतर होगी। नहरी क्षेत्र मोहनगढ़ में सुबह से रुक रुक कर बरसात हुई। बाद में तेज बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। चूंधी में बरसाती नदी के कारण गणेश मंदिर डूब गया।