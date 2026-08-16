Jaisalmer News: रील बनाने इंदिरा गांधी नहर में उतरे दो युवक डूबे, गोताखोरों की मदद से चल रहा सर्च ऑपरेशन

हादसे की खबर फैलते ही 1260 आरडी के पास ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। परिजनों के मौके पर पहुंचने के बाद माहौल गमगीन हो गया। लोग लगातार नहर की ओर नजरें लगाए हुए हैं और युवकों के सकुशल मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन की टीम सर्च ऑपरेशन की निगरानी कर रही है। अधिकारियों के अनुसार दोनों युवकों का पता लगाने के लिए अभियान लगातार जारी है। जरूरत पड़ने पर अन्य बचाव दलों की मदद लेने की प्रक्रिया भी की जा रही है।