नागौर हाउसिंग बोर्ड की मनमानी, आवेदकों की सहमति के बिना 10 किमी दूर बना रहे मकान

नागौर. राजस्थान आवासन मंडल नागौर ने लोगों को ताऊसर रोड आवासीय योजना नागौर में विशिष्ट पंजीकरण योजना-2024 के तहत मकान बनाकर देने का सपना दिखाकर अब दो साल बाद 10 किलोमीटर दूर बालवा रोड पर डॉ. भीमराव अम्बेडकर आवासीय योजना में मकान देने की तैयारी कर ली है। इसके लिए बोर्ड ने विज्ञप्ति जारी कर आवेदकों से 15 दिन में सहमति पत्र मांगे हैं, जो आवेदक सहमति नहीं देंगे, उन्हें आवेदन के समय जमा करवाई गई राशि रिफंड की जाएगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आवेदकों की बिना सहमति के नए मकान बनाने का काम क्यों शुरू किया गया और यदि आवेदकों ने मकान लेने से मना कर दिया तो फिर मकान किसे देंगे। क्योंकि इस कॉलोनी में पहले ही कई मकान खाली पड़े हैं।