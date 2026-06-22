नागौर न्यूज डायरी: चला सफाई अभियान, 41 आवेदनों का निस्तारण

नागौर. मेरा युवा भारत एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित छह दिवसीय अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने वृद्धजन कल्याण योजनाओं, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों, पौधारोपण एवं नशा मुक्ति जागरूकता से जुड़े विषयों पर व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया। इस मौके पर जिला युवा अधिकारी कपिल सैन एवं उपनिदेशक नरेश बरोटिया ने युवाओं को समाज सेवा, वृद्धजन सम्मान एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति प्रेरित किया। इस दौरान उत्कृष्ट सहभागिता करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शामिल हुए अनस खान, अरबी खान, पूजा मांझु, नीलोफर, रक्षा कुदन, अलशिफा एवं ललिता आदि ने समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण एवं वृद्धजन सम्मान के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया।



संगठन विस्तार और समाज को मजबूत बनाने पर हुई चर्चा

नागौर. विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय सचिव मुकेश रामपुरा के नागौर आगमन पर स्थानीय इकाई की ओर से उनका स्वागत किया गया। इस दौरान संगठनात्मक गतिविधियों, आगामी कार्यक्रमों तथा ब्राह्मण समाज को और अधिक मजबूत एवं सक्रिय बनाने को लेकर चर्चा हुई। राजगढ़ (चूरू) से आए प्रतिनिधियों का भी माल्यार्पण एवं साफा पहनाकर सम्मान किया गया। इस दौरान विप्र समाज से रामेश्वर सारस्वत, कृष्ण कुमार आसोपा, शुभम सिखवाल, शिवप्रसाद गौड़, बजरंगलाल शर्मा, पवन सारस्वत, श्याम सुंदर जोशी, प्रतीक पारीक, नवरतन , गौरव पारीक आदि मौजूद थे।

नागौर. विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय सचिव का स्वागत करते हुए स्थानीय इकाई के पदाधिकारी



सूफियाना रंग में रंगा दरगाह, छठी शरीफ पर उमड़ी अकीदतमंदों की भीड़

नागौर. दरगाह हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह में छठी शरीफ का आयोजन अकीदत के साथ किया गया। इसमें जिले सहित दूर-दराज के गांवों एवं शहरों से पहुंचे जायरीन ने दरगाह में हाजिरी दी। छठी शरीफ के मौके पर हुए महफिल-ए-कव्वाली में कव्वालों ने सूफियाना कलाम पेश कर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। महफिल के दौरान फातिहा ख्वानी की। इस दौरान दरगाह वक्फ कमेटी की ओर से देसी घी का हलवा तबर्रुक के रूप में तकसीम किया गया। दरगाह वक्फ कमेटी के सदर हाजी शमशेर खान ने बताया कि हर माह इस्लामी तारीख की छह तारीख को छठी शरीफ का आयोजन ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की याद में किया जाता है। हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी को ख्वाजा साहब का करीबी खलीफा माना जाता है, इसलिए नागौर में यह परंपरा विशेष श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। इस मौके पर, असलम मुलतानी, आरिफ गौरी, नदीम खान, इलियास गौरी, याकूब लदावत, निसार खान, षाहरूख खान, साकिर अंसारी, इम्तियाज अंसारी,गफार मुल्तानी आदि मौज्ूाद थे।

