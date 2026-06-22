नागौर…एक माह से सडक़ पर बह रहा सीवरेज, जिम्मेदार बेखबर: तालाब मार्ग बना बदबू और फिसलन का अड्डा

सडक़ पर फैला गंदा पानी, बढ़ी फिसलन

मार्ग पर कई जगह सीवरेज का पानी जमा होने से सडक़ दलदल जैसी स्थिति में बदल गई है। गंदे पानी के कारण सडक़ की सतह खराब हो रही है और जगह-जगह फिसलन पैदा हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई राहगीर संतुलन बिगडऩे से फिसल चुके हैं। विशेषकर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

तालाब मार्ग की सुंदरता पर लगा ग्रहण

प्रतापसागर तालाब क्षेत्र को शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों में गिना जाता है। शाम के समय यहां बड़ी संख्या में लोग टहलने और घूमने पहुंचते हैं, लेकिन सीवरेज के पानी ने पूरे क्षेत्र की तस्वीर बिगाड़ दी है। सडक़ पर फैली गंदगी और बदबू के कारण लोगों का यहां से गुजरना तक दूभर हो गया है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि सडक़ पर लगातार जमा पानी के कारण दोपहिया वाहन चालकों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गड्ढों में भरे गंदे पानी के कारण सडक़ की वास्तविक स्थिति दिखाई नहीं देती, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। कई बार वाहन चालक फिसलते-फिसलते बचे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया।

एक माह से नहीं हुई कार्रवाई

क्षेत्रवासियों में हनुमानराम, मोहनराम, रमेश कुमार, कैलाश चौधरी, सुरेश प्रजापत, गोपालराम और महेंद्र सिंह का कहना है कि सीवरेज लीकेज की समस्या नई नहीं है। करीब एक माह से गंदा पानी सडक़ पर बह रहा है, लेकिन संबंधित विभाग की ओर से न तो चैंबरों की मरम्मत करवाई गई और न ही जलभराव हटाने के प्रभावी प्रयास किए गए। इससे सीवरेज लीकेज के कारण लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है।

नागौर. प्रतापसागर पार्क से सटे मार्ग पर सीवरेज चेंबर्स का बहता पानी