Rajasthan Accident News : नागौर और सीकर में भीषण सड़क हादसे, 5 लोगों की मौके पर ही मौत

रामगढ़ सेठान थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद केबिन के लोहे को काटकर मृतकों के शवों और घायल व्यक्ति को बाहर निकाला। घायल व्यक्ति को तुरंत नजदीकी अस्पताल भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे चूरू के बड़े अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मृतकों में से 1 व्यक्ति की पहचान हरियाणा के जींद जिले के निवासी के रूप में हो चुकी है, जबकि दूसरे मृतक की पहचान स्थापित करने के लिए पुलिस आसपास के थानों और परिवहन विभाग के रिकॉर्ड की मदद ले रही है।