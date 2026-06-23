कम बारिश, किसानों को खुर्रा बुआई व सूक्ष्म सिंचाई का सुझाव

chhattisgarh news : इस वर्ष मानसून की बेरुखी से छत्तीसगढ़ के किसान परेशान हैं। अच्छी वर्षा के इंतजार में किसान चिंतित हैं। सोमवार शाम हुई थोड़ी वर्षा ने कुछ राहत दी, लेकिन स्थिति गंभीर है। इस दिन जिलेभर में औसत 16.7 मिमी बारिश दर्ज की गई। जिले में इस मानसून सीजन जून में औंसत 36.5 मिमी बारिश दर्ज की गई है। मध्य भारत और छत्तीसगढ़ में कम वर्षा को लेकर कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए सुझाव जारी किए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र बालोद के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख केआर साहू ने किसानों को सलाह दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जून के प्रारंभिक चरण में मध्य भारत एवं छत्तीसगढ़ में सामान्य से काफी कम वर्षा दर्ज की गई है।