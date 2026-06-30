पहली पत्नी ने कर दी दूसरी पत्नी की हत्या

पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला कि अमृता बाई चिमन की पहली पत्नी है और दोनों की शादी लगभग 20 साल पहले हुई थी। दो बच्चे होने के बाद भी चिमन ने 5 साल पहले गांव की ही दया बाई के साथ लव मैरिज कर उसे घर ले लाया। सब ठीक चल रहा था। कभी कभी वाद-विवाद होता रहता था। बीते 6 माह से परिवारिक कलह ज्यादा हो रहा था। चिमन की पहली पत्नी 6 माह से ही अपनी सौतन को मारने की योजना बना रही थी। सोमवार की रात जब घर के सभी लोग सो गए, तब पहले तो खाट के खुरे से सोई हुई दया बाई पर हमला किया। इसके बाद घर में रखे कटहल काटने के लोहे के धारदार फरसा से गला रेत दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिर खेत में जाकर अपनी साड़ी बदली और सुबह थाना जाकर आत्मसमर्पण कर दिया।