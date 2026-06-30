जयपुर में शर्मनाक: कार टकराने पर युवती और भाभी से सरेआम अभद्रता, बीच-बचाव करने आए भाई को पीट-पीटकर लहूलुहान किया

घटना 27 जून की शाम करीब 5:15 बजे की है। पीड़िता अपनी भाभी के साथ तिलक नगर स्थित अपने घर से जगतपुरा के एक सैलून जा रही थी। जगतपुरा की सर्विस लेन में एक स्विफ्ट कार ने उनकी कार को साइड से टक्कर मार दी। जब महिलाओं ने इसका विरोध किया, तो कार सवार युवक गाली-गलौज और बदतमीजी करने लगे। डरकर युवती ने अपने भाई को फोन किया, जो अपनी गाड़ी से कुछ ही दूरी पर पीछे आ रहे थे।