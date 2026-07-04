घर में घुसकर सो रहे व्यक्ति पर जानलेवा हमला, 6 आरोपी भिलाई से गिरफ्तार

बालोद जिले के थाना देवरी अंतर्गत चौकी पिनकापार क्षेत्र के ग्राम संबलपुर नाहंदा में देर रात घर में घुसकर सो रहे व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने वाले 6 आरोपियों को बालोद पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों को भिलाई से दबोचा और वारदात में इस्तेमाल लाठी-डंडे, लकड़ी का राफ्टर, मोटरसाइकिल और स्कूटी भी जब्त की। यह कार्रवाई आईजी दुर्ग रेंज अभिषेक शांडिल्य, एसपी योगेश पटेल, एएसपी मोनिका ठाकुर व डीएसपी मुख्यालय श्रुति सिंह के निर्देशन में की गई।