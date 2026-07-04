घर में घुसकर पिता पर किया जानलेवा हमला, मासूम बेटी बनी अहम गवाह, भिलाई से दबोचे गए 6 आरोपी

6 आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Balod Crime News: बालोद जिले के थाना देवरी अंतर्गत चौकी पिनकापार क्षेत्र के ग्राम संबलपुर नाहंदा में देर रात घर में घुसकर एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सभी आरोपियों को भिलाई से दबोचा। उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल लाठी-डंडे, लकड़ी के राफ्टर, एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी भी जब्त की गई है।
यह कार्रवाई पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज अभिषेक शांडिल्य, पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर तथा डीएसपी मुख्यालय श्रुति सिंह के निर्देशन में की गई।
पुलिस के अनुसार, गौकरण साहू अपने परिवार के साथ घर में सो रहे थे। इसी दौरान आरोपी घर में घुस आए और बांस के डंडों तथा लकड़ी के राफ्टर से उनके सिर, पीठ और कमर पर ताबड़तोड़ वार (Crime News) कर दिए। हमले में गौकरण साहू गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना देवरी में अपराध क्रमांक 101/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109, 332(2) एवं 191(3) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
घटना के समय गौकरण साहू के पास सो रही उनकी 13 वर्षीय पुत्री हमले की आवाज सुनकर जाग गई। उसने पुलिस को बताया कि उसने एक व्यक्ति को घर के पीछे की ओर भागते हुए देखा था। इसी अहम सुराग के आधार पर पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और साइबर विश्लेषण की मदद से आरोपियों की पहचान कर उन्हें भिलाई से गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपी भानूप्रताप जैन ने बताया कि करीब डेढ़ साल पहले उसकी गौकरण साहू की 13 वर्षीय पुत्री से जान-पहचान हुई थी। इसका गौकरण साहू ने विरोध किया था और उसे तथा उसके माता-पिता को बुलाकर फटकार लगाई थी। पुलिस के अनुसार, इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर बदला लेने की योजना बनाई और वारदात को अंजाम दिया।
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