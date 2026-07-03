दो घंटे से तालाब में डूबा शख्स जिंदा निकला, कहा- सो गया था, बालोद की घटना ने किया हैरान

बताया जा रहा है कि युवक सूरज ठाकुर 20 जून को दोपहर ढाई बजे तालाब में नहाने उतरा था और यह घटना हो गई। तालाब में किसी के घर का नहावन का कार्यक्रम चल रहा था तो आसपास बड़ी संख्या में लोग एकत्र थे। उसे मृत मानकर सूचना पुलिस को मिली तो थाना प्रभारी ने अपनी टीम मौके पर भेजी। पुलिस मर्ग कायम करने की तैयारी कर रही थी। परिजन भी अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे और उनका रो-रो कर बुरा हाल था। लोगों की मदद से युवक को पानी से बाहर निकाला गया, तो कुछ देर बाद उसे होश आया और वह उठकर बैठ गया। रोते-बिलखते परिजनों के चेहरों पर खुशी लौट आई।