CG Suspend News: कलेक्टर ने पूछा कम उपलब्धि का कारण, कर्मचारी ने कर दी अभद्रता, अब हुआ निलंबित

CG Suspend News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के गुंडरदेही में आयोजित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर से अभद्र व्यवहार करना ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक यशवंत साहू को भारी पड़ गया। उप स्वास्थ्य केंद्र चंदनबिरही में पदस्थ यशवंत साहू से राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की कम उपलब्धि को लेकर जानकारी मांगी जा रही थी। इसी दौरान उन्होंने कलेक्टर के साथ कथित तौर पर अभद्रता की और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने यशवंत साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।