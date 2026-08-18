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Traffic Advisory: बालोद में 3 दिन बंद रहेगा यह सड़क, रेलवे ट्रैक मरम्मत के चलते लिया गया फैसला

Traffic Advisory: रेलवे ट्रैक की मरम्मत के चलते 24 से 27 अगस्त तक बालोद गेट-पाररास फाटक बंद रहेगा। अलग-अलग समय में सड़क यातायात पूरी तरह बाधित रहेगा।
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बालोद

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Love Sonkar

Aug 18, 2026

Balod Traffic Advisory

3 दिन बंद रहेगा रेलवे फाटक (Photo Patrika)

Balod Traffic Advisory: रेलवे ट्रैक के रखरखाव और मरम्मत कार्य के चलते बालोद-कुसुमकसा स्टेशनों के बीच स्थित समपार फाटक क्रमांक DD-50 (बालोद गेट-पाररास फाटक) पर सड़क यातायात अस्थायी रूप से बंद रहेगा। रेलवे की ओर से ट्रैक पर आवश्यक मरम्मत कार्य किया जाना है। इसके चलते इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को निर्धारित समय के दौरान वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करना होगा। रेलवे की ओर से जारी जानकारी के अनुसार फाटक को लगातार तीन दिनों तक एक साथ बंद नहीं रखा जाएगा, बल्कि अलग-अलग तिथियों और समयावधि में सड़क यातायात रोका जाएगा। इस दौरान रेलवे ट्रैक की मरम्मत और आवश्यक रखरखाव का काम किया जाएगा।

इन तारीखों और समय पर बंद रहेगा फाटक

24 अगस्त: रात 8 बजे से 25 अगस्त की सुबह 8 बजे तक।
25 अगस्त: रात 10 बजे से 26 अगस्त की सुबह 7 बजे तक।
26 अगस्त: रात 10 बजे से 27 अगस्त की सुबह 8 बजे तक।

रेलवे ट्रैक की मरम्मत के लिए लिया गया फैसला

बालोद-कुसुमकसा रेलखंड के बीच स्थित इस समपार फाटक पर रेलवे ट्रैक की मरम्मत का कार्य किया जाना है। ट्रैक पर काम के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सड़क यातायात को रोकना आवश्यक है। इसी वजह से रेलवे ने पहले से फाटक बंद रखने की समय-सारिणी जारी की है। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद निर्धारित समय के अनुसार सड़क यातायात दोबारा शुरू किया जाएगा।

वाहन चालकों से सहयोग की अपील

फाटक बंद रहने के दौरान इस मार्ग से आने-जाने वाले वाहन चालकों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि वे बंद अवधि को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं और जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करें। खासकर रात के समय इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को फाटक बंद रहने की जानकारी पहले से रखने की सलाह दी गई है, ताकि उन्हें मौके पर पहुंचने के बाद वापस लौटना न पड़े।

तीन रातों में अलग-अलग अवधि में रहेगा बंद

इस व्यवस्था की खास बात यह है कि फाटक 24 से 27 अगस्त के बीच अलग-अलग समय पर बंद रहेगा। पहली अवधि 24 अगस्त की रात से शुरू होकर 25 अगस्त की सुबह तक रहेगी। इसके बाद 25 अगस्त की रात से 26 अगस्त की सुबह और फिर 26 अगस्त की रात से 27 अगस्त की सुबह तक यातायात बंद रहेगा। रेलवे का यह कदम ट्रैक की मरम्मत और रेल परिचालन की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यात्रियों और स्थानीय लोगों से मरम्मत कार्य के दौरान रेलवे प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और बंद फाटक को पार करने का प्रयास नहीं करने की अपील की गई है।

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Updated on:

18 Aug 2026 03:55 pm

Published on:

18 Aug 2026 03:55 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / Traffic Advisory: बालोद में 3 दिन बंद रहेगा यह सड़क, रेलवे ट्रैक मरम्मत के चलते लिया गया फैसला

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