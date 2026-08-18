Traffic Advisory: बालोद में 3 दिन बंद रहेगा यह सड़क, रेलवे ट्रैक मरम्मत के चलते लिया गया फैसला

इस व्यवस्था की खास बात यह है कि फाटक 24 से 27 अगस्त के बीच अलग-अलग समय पर बंद रहेगा। पहली अवधि 24 अगस्त की रात से शुरू होकर 25 अगस्त की सुबह तक रहेगी। इसके बाद 25 अगस्त की रात से 26 अगस्त की सुबह और फिर 26 अगस्त की रात से 27 अगस्त की सुबह तक यातायात बंद रहेगा। रेलवे का यह कदम ट्रैक की मरम्मत और रेल परिचालन की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यात्रियों और स्थानीय लोगों से मरम्मत कार्य के दौरान रेलवे प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और बंद फाटक को पार करने का प्रयास नहीं करने की अपील की गई है।