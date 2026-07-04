बालोद के 7 गांव बने मॉडल हेलमेट ग्राम, IG अभिषेक शांडिल्य ने महिला कमांडो की पीठ थपथपाई

गुंडरदेही विकासखंड के जेवरतला व सिद्दी, बालोद विकासखंड के बोरी व खैरवाही एवं डौंडीलोहारा विकासखंड के अन्नूटोला, कसही बोरी व जामुलवाही सहित कुल सात गांवों में शत-प्रतिशत हेलमेट उपयोग सुनिश्चित किया गया। इन गांवों को मॉडल हेलमेट ग्राम के रूप में स्थापित किया गया है। अभियान की रूपरेखा व जनभागीदारी करने में शमशाद बेगम, अध्यक्ष महिला कमांडो सहयोगी जन कल्याण समिति की भूमिका रही। निरीक्षण के दौरान महानिरीक्षक अभिषेक शांडिल्य ने इस मॉडल को जिले के अन्य ग्रामों व शहरी क्षेत्रों में भी लागू करने के निर्देश दिए। बालोद पुलिस भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रखेगी।