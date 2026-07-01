बहन से झगड़े पर भड़का साला, नदी किनारे ले जाकर जीजा को जमकर पीटा, बिलासपुर पुलिस ने शुरू की जांच

पीड़ित के अनुसार, उसी रात करीब 8 बजे उनका साला रोमित निर्मलकर उनके घर पहुंचा। उसने अपनी बहन से झगड़ा करने की बात को लेकर दुर्गेश के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। जब दुर्गेश ने इसका विरोध किया तो आरोपी उन्हें अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर नदी किनारे ले गया। आरोप है कि सुनसान और अंधेरे स्थान पर पहुंचने के बाद आरोपी ने किसी कठोर वस्तु से उनके सिर पर हमला कर दिया। मारपीट में उन्हें चोटें आईं। इसके बाद आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी।