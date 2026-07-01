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बहन से झगड़े पर भड़का साला, नदी किनारे ले जाकर जीजा को जमकर पीटा, बिलासपुर पुलिस ने शुरू की जांच

Crime News: साले ने अपनी बहन से विवाद करने से नाराज होकर जीजा को मोटरसाइकिल पर बैठाकर नदी किनारे ले जाकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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बिलासपुर

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Khyati Parihar

Jul 01, 2026

Crime News

जीजा को जमकर पीटा (Photo-AI)

Chhattisgarh Crime News: छत्तीसगढ़ में पारिवारिक विवाद से जुड़े मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पति-पत्नी के बीच होने वाले विवाद कई बार इतना गंभीर रूप ले लेते हैं कि परिवार के अन्य सदस्य भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। ऐसा ही एक मामला बिलासपुर जिले से सामने आया है, जहां घरेलू विवाद के बाद जीजा और साले के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि मामला थाने तक पहुंच गया।

आरोप है कि साले ने अपनी बहन से विवाद करने से नाराज होकर जीजा को मोटरसाइकिल पर बैठाकर नदी किनारे ले जाकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पत्नी से विवाद के बाद पहुंची डायल-112

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित दुर्गेश राव मराठा वर्तमान में शिव चौक, कुदुदण्ड स्थित दुर्गा महाराज के मकान में किराए पर रहते हैं। वे पिछले दो वर्षों से बिलासपुर में ई-रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं।

दुर्गेश ने पुलिस को बताया कि 29 जून की शाम उनका अपनी पत्नी के साथ घरेलू बातों को लेकर विवाद हो गया था। विवाद बढ़ने पर डायल-112 को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची डायल-112 की टीम ने दोनों पति-पत्नी को समझाइश देकर शांत कराया और भविष्य में इस तरह का विवाद नहीं करने की हिदायत देकर लौट गई।

घर पहुंचकर की गाली-गलौज, फिर नदी किनारे ले जाकर किया हमला

पीड़ित के अनुसार, उसी रात करीब 8 बजे उनका साला रोमित निर्मलकर उनके घर पहुंचा। उसने अपनी बहन से झगड़ा करने की बात को लेकर दुर्गेश के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। जब दुर्गेश ने इसका विरोध किया तो आरोपी उन्हें अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर नदी किनारे ले गया। आरोप है कि सुनसान और अंधेरे स्थान पर पहुंचने के बाद आरोपी ने किसी कठोर वस्तु से उनके सिर पर हमला कर दिया। मारपीट में उन्हें चोटें आईं। इसके बाद आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

घटना के बाद पीड़ित ने सिविल लाइन थाना पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी रोमित निर्मलकर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

पारिवारिक विवाद ने लिया आपराधिक रूप

यह घटना एक बार फिर बताती है कि पारिवारिक विवाद यदि समय रहते नहीं सुलझाए जाएं तो वे गंभीर आपराधिक घटनाओं का रूप ले सकते हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सभी तथ्यों की पुष्टि के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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Updated on:

01 Jul 2026 05:31 pm

Published on:

01 Jul 2026 05:18 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / बहन से झगड़े पर भड़का साला, नदी किनारे ले जाकर जीजा को जमकर पीटा, बिलासपुर पुलिस ने शुरू की जांच

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