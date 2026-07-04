Jhalawar Crime: कबाड़ दिखाने के बहाने बुलाया, मारपीट करके लूटे नकद, 6 घंटे में पुलिस ने किया गिरफ्तार, दूसरा भी दबोचा

वहीं दूसरे आरोपी त्रिलोक गोस्वामी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश देती रही। गुरुवार को पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी के कब्जे से लूटी गई नकदी भी बरामद कर ली गई। पुलिस अब मामले में अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी त्रिलोक शातिर अपराधी है और झालरापाटन सदर थाना क्षेत्र के टॉप-10 अपराधियों की सूची में शामिल है। उसके खिलाफ झालरापाटन शहर, सदर और अकलेरा थानों में मारपीट, लूट सहित चार आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं।