Murder in Illegal Relation: मौसेरी बहन से अवैध संबंध का था शक, पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला, मिली आजीवन कारावास की सजा

शंकरगढ़. अवैध संबंध के शक में पत्नी की सरई के डंडे से पीट-पीटकर हत्या (Wife murder) करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय बलरामपुर-रामानुजगंज ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी एवं निरीक्षक जितेंद्र सोनी द्वारा त्वरित एवं वैज्ञानिक ढंग से पूरी कर समय पर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था। दरअसल पत्नी को शक था कि उसके पति की मौसेरी बहन से अवैध संबंध है। इस बात को लेकर दोनों में अक्सर विवाद होता था। इसी बीच पति ने 15 सितंबर 2024 को पत्नी को डंडे से पीट-पीटकर मार डाला था।