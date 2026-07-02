2 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलरामपुर

Attack on Mother: छोटी सी बात पर बुजुर्ग मां के ऊपर डंडे-टांगी से हमला, बचाने पहुंचे छोटे भाई को डेढ़ किमी तक दौड़ाया

Attack on mother by axe: भाई को मारने टांगी लेकर दौड़ाता रहा आरोपी, गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती, घरवालों का कहना- पहले भी कर चुका है ऐसा
2 min read
Google source verification

बलरामपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jul 02, 2026

Attack on mother

Attack on mother, बेटे के हमले में घायल महिला (Photo- Patrika)

रामानुजगंज। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम तिकीदिरी में एक कलयुगी बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां पर डंडे और टांगी से हमला (Son attack on mother) कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। मां ने बस उसे इतना ही कहा था कि घर का छप्पर तो बना दो। मां की यह बात उसे नागवार गुजरी और उसने वारदात को अंजाम दे दिया। मां की आवाज सुनकर आरोपी का छोटा भाई बचाने पहुंचा तो टांगी लेकर उसे भी मारने दौड़ाया। इससे वह भागने लगा, लेकिन आरोपी ने उसका डेढ़ किमी दूर तक पीछा किया। इस दौरान छोटे भाई ने जंगल में छिपकर जान बचाई। इधर घायल महिला का उपचार रामानुजगंज के 100 बिस्तर अस्पताल में जारी है।

रामचंद्रपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम तिकीदिरी निवासी कमला देवी उम्र 62 वर्ष (Attack on mother by stick-axe) ने अपने पुत्र संतोष रजक उम्र 40 वर्ष से बरसात शुरु होने के कारण घर का खपरा (छत) छाने के लिए कहा था। बताया जा रहा है कि मां की यह सामान्य बात बेटे को इतनी नागवार गुजरी कि वह आक्रोशित हो उठा।

पहले उसने डंडे से मां की बेरहमी से पिटाई की और बाद में टांगी से हमला कर दिया। इस हमले में कमला देवी के सिर, हाथ और कमर में गंभीर चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही परिजन ने घायल महिला को तत्काल उपचार के लिए 100 बिस्तर अस्पताल रामानुजगंज में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है।

मामले की शिकायत रामचंद्रपुर थाने में दर्ज करा दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है तथा आरोपी के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई (Action against son) की जा रही है।

Attack on younger brother: छोटा भाई जान बचाने जंगल में छिपा

बताया जा रहा है कि घटना की जानकारी मिलने पर छोटा बेटा अजीत अपनी मां को बचाने पहुंचा, लेकिन आरोपी संतोष टांगी लेकर उसके पीछे भी दौड़ पड़ा। जान बचाने के लिए अजीत को करीब डेढ़ किलोमीटर तक भागना पड़ा और किसी तरह जंगल में छिपकर अपनी जान बचाई।

पहले भी मां-बाप पर कर चुका है हमला

परिजन का कहना है कि घरवालों के साथ आरोपी संतोष का हिंसक व्यवहार पहले भी सामने आ चुका है। आरोप है कि उसने पूर्व में भी अपनी मां पर टांगी से हमला (Axe attack) किया था तथा अपने पिता को भी गंभीर रूप से घायल कर चुका है।

Triple Murder Case: सीबीआई के हवाले तिहरा हत्याकांड, इधर सर्व ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय समाज ने की ये डिमांड

ये भी पढ़ें
Triple murder case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

02 Jul 2026 08:36 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Attack on Mother: छोटी सी बात पर बुजुर्ग मां के ऊपर डंडे-टांगी से हमला, बचाने पहुंचे छोटे भाई को डेढ़ किमी तक दौड़ाया

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Sky Lightning Fell: पेड़ पर गिरी आकाशीय बिजली तो भूकंप की तरह हिल गया घर, दीवारों पर आईं दरारें, 4 बच्चे समेत 7 आए चपेट में

Sky lightning in Balrampur
बलरामपुर

Snake Bite: सोते समय युवक को पैर में किसी चीज के काटने का हुआ एहसास, लेकिन नहीं दिया ध्यान, सुबह मौत

Snake bite
बलरामपुर

Constable died: थाने के ऊपर कमरे में सो रहे आरक्षक की संदिग्ध हालत में मौत, तडक़े ड्राइवर को किया था फोन

Constable died
बलरामपुर

Link Court: कुसमी में 17 साल बाद अपर कलेक्टर लिंक कोर्ट फिर शुरु, 2008 के बाद दोबारा लगी न्याय की चौपाल

Link Court
बलरामपुर

छत्तीसगढ़ में महिला आरक्षकों समेत 125 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर, SP ने जारी किया आदेश, देखें List

Chhattisgarh Police Transfer
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.