Attack on Mother: छोटी सी बात पर बुजुर्ग मां के ऊपर डंडे-टांगी से हमला, बचाने पहुंचे छोटे भाई को डेढ़ किमी तक दौड़ाया

रामानुजगंज। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम तिकीदिरी में एक कलयुगी बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां पर डंडे और टांगी से हमला (Son attack on mother) कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। मां ने बस उसे इतना ही कहा था कि घर का छप्पर तो बना दो। मां की यह बात उसे नागवार गुजरी और उसने वारदात को अंजाम दे दिया। मां की आवाज सुनकर आरोपी का छोटा भाई बचाने पहुंचा तो टांगी लेकर उसे भी मारने दौड़ाया। इससे वह भागने लगा, लेकिन आरोपी ने उसका डेढ़ किमी दूर तक पीछा किया। इस दौरान छोटे भाई ने जंगल में छिपकर जान बचाई। इधर घायल महिला का उपचार रामानुजगंज के 100 बिस्तर अस्पताल में जारी है।