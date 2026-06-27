Constable died: थाने के ऊपर कमरे में सो रहे आरक्षक की संदिग्ध हालत में मौत, तडक़े ड्राइवर को किया था फोन

राजपुर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के राजपुर थाने में पदस्थ एक आरक्षक (Suspicious death of Constable) की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। शुक्रवार की रात ड्यूटी करने के बाद थाने के ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में वह सोने चला गया था। बताया जा रहा है कि तडक़े 4 बजे उसने ड्राइवर से पानी भी मंगाया था। सुबह 10 बजे तक वह जब बाहर नहीं आया तो साथी पुलिसकर्मी कमरे में पहुंचे। यहां देखा तो उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। आरक्षक की मौत (Constable died) कैसे हुई? इसका पता पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। हालांकि वह कुछ दिनों से बुखार व पीलिया से पीडि़त था, जिसका इलाज चल रहा था।