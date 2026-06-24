Link Court: कुसमी में 17 साल बाद अपर कलेक्टर लिंक कोर्ट फिर शुरु, 2008 के बाद दोबारा लगी न्याय की चौपाल

कुसमी। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के विधानसभा क्षेत्र 08 सामरी के अनुविभाग कुसमी के लोगों को 17 साल बाद बड़ी राहत मिली है। 2008 के बाद बंद पड़ा अपर कलेक्टर लिंक कोर्ट (Link Court again start) बुधवार को फिर शुरू हो गया। विधायक उद्देश्वरी पैकरा ने फीता काटकर कोर्ट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि अधिवक्ताओं ने 2008 तक लगने वाले अपर कलेक्टर कोर्ट को फिर शुरु कराने के लिए आवेदन दिया था। आम जनता को राजस्व मामलों के लिए जिला मुख्यालय बलरामपुर तक भटकना पड़ रहा था।