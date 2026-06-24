24 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलरामपुर

Link Court: कुसमी में 17 साल बाद अपर कलेक्टर लिंक कोर्ट फिर शुरु, 2008 के बाद दोबारा लगी न्याय की चौपाल

Link Court in Kusmi: सामरी विधायक उद्धेश्वरी पैकरा की पहल रंग लाई, अब राजस्व मामलों के निपटारे के लिए नहीं जाना पड़ेगा बलरामपुर, विधायक ने फीता काटकर किया शुभारंभ
2 min read
Google source verification

बलरामपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jun 24, 2026

Link Court

Link court Kusmi, लिंक कोर्ट का शुभारंभ करतीं विधायक उद्देश्वरी पैंकरा (Photo- patrika)

कुसमी। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के विधानसभा क्षेत्र 08 सामरी के अनुविभाग कुसमी के लोगों को 17 साल बाद बड़ी राहत मिली है। 2008 के बाद बंद पड़ा अपर कलेक्टर लिंक कोर्ट (Link Court again start) बुधवार को फिर शुरू हो गया। विधायक उद्देश्वरी पैकरा ने फीता काटकर कोर्ट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि अधिवक्ताओं ने 2008 तक लगने वाले अपर कलेक्टर कोर्ट को फिर शुरु कराने के लिए आवेदन दिया था। आम जनता को राजस्व मामलों के लिए जिला मुख्यालय बलरामपुर तक भटकना पड़ रहा था।

विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री (Chhattisgarh CM) की मंशा भी है कि लोगों को न्याय उनके द्वार पर मिले। इसी सोच के साथ कलेक्टर को पत्र लिखकर कुसमी में लिंक कोर्ट शुरू करने की मांग की थी। कलेक्टर ने 12 जून को आवेदन मिलने के बाद 17 जून को आदेश जारी किया और बुधवार से कुसमी में अपर कलेक्टर कोर्ट का संचालन शुरू हो गया।

अब संभाग कार्यालय तक जाने वाले प्रकरणों का निपटारा समय पर हो सकेगा। कुसमी के लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। अपर कलेक्टर प्रमोद कुमार गुप्ता ने बताया कि लिंक कोर्ट अब यहां कुसमी और सामरी तहसील के लिए सप्ताह में एक दिन बुधवार को बैठेगा। राजपुर में शुक्रवार को एक दिन कोर्ट (Link court Kusmi) लगेगा।

क्षेत्र के लंबित प्रकरण को जल्द निपटाने का लक्ष्य रखा गया है। चांदो तहसील के प्रकरण को भी कुसमी लिंक कोर्ट में जोडऩे की मांग पर जल्द पहल की जाएगी। उन्होंने कहा कि कलेक्टर के पास अचानक से क्षेत्र के केस बढ़ गए थे, सही प्रयास से लिंक कोर्ट शुरु हुआ। वहीं नेटवर्क की दिक्कत भी दूर कर ली गई है।

Link court start in Kusmi: जिला जाने से मिलेगी मुक्ति

कुसमी एसडीएम अनमोल विवेक टोप्पो ने कहा कि कुसमी निवासियों को लंबे समय से इंतजार था। विधायक के प्रयास और कलेक्टर के अनुमोदन से अब राजस्व मामलों (Revenue case) का त्वरित निराकरण होगा। पेंडिंग प्रकरणों में तेजी आएगी और आम लोगों को जिला जाने की कठिनाई से मुक्ति मिलेगी।

इस दौरान तहसीलदार रॉकी इक्का, नगर पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र भगत, नगर पंचायत उपाध्यक्ष आनंद जायसवाल, विधायक प्रतिनिधि लक्ष्मण पैकरा,बालेश्वर राम, विनोद गुप्ता,पार्षद अंजू सिन्हा, अधिवक्ता में इंद्रदेव नाग, सुदामा प्रसाद, श्रवण दुबे, बसंत भगत, रानी नायक, समेत राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

BJP Leader Threat Video: भाजपा नेता ने सूरजपुर तहसीलदार को दी धमकी, कहा- पहचानते नहीं या हमारी ताकत जानते नहीं हो, किसने मां का दूध पिया है…

ये भी पढ़ें
BJP leader threat Tehsildar

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

24 Jun 2026 08:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Link Court: कुसमी में 17 साल बाद अपर कलेक्टर लिंक कोर्ट फिर शुरु, 2008 के बाद दोबारा लगी न्याय की चौपाल

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ में महिला आरक्षकों समेत 125 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर, SP ने जारी किया आदेश, देखें List

Chhattisgarh Police Transfer
बलरामपुर

Murder in Balrampur: दादा ने कहा- तू कोई काम क्यों नहीं करता है? पोते ने बसुले से ताबड़तोड़ प्रहार कर की हत्या

Murder in BAlrampur
बलरामपुर

‘3 Idiots’ का सीन हुआ सच! दौड़ती एम्बुलेंस में जन्मा नन्हा मेहमान, बलरामपुर हाईवे में गूंजी किलकारी

108 Ambulance Delivery
बलरामपुर

हर मौसम में जमीन से लगातार निकलता गर्म पानी, जानें छत्तीसगढ़ के रहस्यमयी तातापानी की कहानी

Tatapani Hot Spring
बलरामपुर

Road Accident: छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र समेत 6 की मौत, दो अलग-अलग हादसों में गंवाई जान

Chhattigarh road accident
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.