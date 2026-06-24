BJP Leader Threat Video: भाजपा नेता ने सूरजपुर तहसीलदार को दी धमकी, कहा- पहचानते नहीं या हमारी ताकत जानते नहीं हो, किसने मां का दूध पिया है…

अंबिकापुर। हाईकोर्ट के आदेश पर जमीन का सुपुर्दनामा दिलाने पहुंचे सूरजपुर तहसीलदार को भाजपा नेता ने सबके सामने धमकी (BJP leader threat Tehsildar) दे डाली। उन्होंने कहा कि या तो आप हमें पहचानते नहीं हो या हमारी ताकत जानते नहीं हो। ताकत दिखाना होगा तो दिखा भी देंगे। पहले आप अपना लहजा ठीक करिए, आप हमारे चाचा से बात कर रहे हैं। किसने मां का दूध पिया है जो इस जमीन का पजेशन लेकर दिखा दे। तहसीलदार को धमकी देते भाजपा नेता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो 17 जून को बताया जा रहा है, जो अब वायरल हुआ है। मामला सूरजपुर के साहू परिवार की जमीन पर लंबे समय से अग्रवाल परिवार द्वारा कब्जा किए जाने से जुड़ा बताया जा रहा है।