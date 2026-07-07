‘उनके चुनाव लड़ने से क्या फर्क पड़ जाएगा’, बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की एंट्री पर NDA का तंज

Bankipur by-election: बिहार की राजनीति में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया है। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इस सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। इस बीच बिहार सरकार के मंत्री मिथलेश तिवारी ने प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने पर तंज कसते हुए कहा कि वे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और अगर दोबारा लड़ते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने भरोसा जताया कि बांकीपुर की जनता एक बार फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को ही जीत दिलाएगी।