Udaipur: हाइवे का सफर महंगा, 5 टोल प्लाजा पर 5 से 20 रुपए तक बढ़ीं कीमतें, आज से नई दरें लागू

Toll Tax Hike: अगर आप उदयपुर से सिरोही, अहमदाबाद या गुजरात के अन्य शहरों की तरफ यात्रा करने वाले हैं, तो आपकी जेब पर बोझ बढ़ने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने उदयपुर से जुड़े प्रमुख नेशनल हाईवे के 5 टोल प्लाजा पर टैक्स की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। ये दरें 18 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगी। एनएचएआई की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, अलग-अलग श्रेणियों के वाहनों के टोल में 5 रुपए से लेकर 20 रुपए तक का इजाफा किया गया है। इसके साथ ही मासिक पास की कीमतों में भी 20 से 30 रुपए की वृद्धि की गई है।