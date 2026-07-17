उदयपुर : जय जगदीश हरे… आस्था की हिलोरों के बीच निकली रथयात्रा

दोपहर 3.42 बजे लक्ष्मीजी की प्रतिमा को मंदिर से बाहर लाया गया। इसके बाद 3.57 बजे शाही लवाजमे के साथ ठाकुरजी जगन्नाथ राय के विग्रह स्वरूप को जैसे ही मंदिर से बाहर लाया गया, जगदीश चौक जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने हाथ उठाकर गगनभेदी उद्घोष किए। पुजारियों ने ठाकुरजी को झुलाते हुए मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतारा और रथ में विराजित किया। पर्दा लगाकर श्रृंगार के बाद जैसे ही दर्शन कराए गए, श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर पहुंच गया। आरती के बाद पहले पूर्व राजपरिवार के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ और डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने रथ में विराजित ठाकुरजी की पूजा-अर्चना कर भेंट अर्पित की। इसके बाद परंपरा के अनुसार मार्ग बुहारने और रथ की रस्सी खींचने के साथ रथयात्रा का शुभारंभ हुआ। इस दौरान मेवाड़ प्रताप दल की ओर से भगवान को 21 बंदूकों की सलामी दी गई। रथयात्रा में सबसे आगे विभिन्न झांकियां, उनके पीछे कलश धारण किए महिलाएं, हाथी, शाही लवाजमा, गणेशजी की झांकी, पारंपरिक रथ और अंत में रजत रथ में विराजित ठाकुरजी नगर भ्रमण पर निकले।