उदयपुर : छह दशक पहले उठे विचार ने बदली सेवा परिभाषा, अब तक 51 देहदान

लच्छीराम हंजा बाई सुखलेचा चेरिटेबल ट्रस्ट पिछले डेढ़ दशक से देहदान, नेत्रदान, रक्तदान, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाजसेवा के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन में नई उम्मीद जगा रहा है। लच्छीराम सुखलेचा की पुण्य स्मृति में 8 मई 2010 को स्थापित ट्रस्ट की प्रेरणा करीब 60 वर्ष पहले मिली थी। वर्तमान अध्यक्ष डॉ. पुखराज सुखलेचा बताते हैं कि परिवार ने सेवा को परंपरा बनाया। आज परिवार के 50 से अधिक सदस्य देहदान का संकल्प ले चुके हैं और 10 सदस्य देहदान कर चिकित्सा शिक्षा में अमूल्य योगदान दे चुके हैं। ट्रस्ट ने अब तक 395 से अधिक लोगों से देहदान संकल्प भरवाए हैं। आरएनटी मेडिकल कॉलेज में 50 से अधिक देहदान संपन्न कराए जा चुके हैं, जबकि अहमदाबाद में भी एक देहदान कराया गया। इस साल में ही ट्रस्ट के सहयोग से पांच देहदान हुए हैं। इसके अलावा 100 से अधिक नेत्रदान और अंगदान जागरूकता अभियान भी लगातार चल रहे हैं।