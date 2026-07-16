उदयपुर : कागजों में फंसा शहर, बिना पट्टों के जी रहे हजारों परिवार

उदयपुर. शहर के विस्तार के साथ पिछले तीन-चार दशक में सैकड़ों कॉलोनियां बस गईं। लोगों ने जीवनभर की जमा-पूंजी लगाकर मकान बनाए, परिवार बसाए, बिजली-पानी के अस्थायी इंतजाम किए और इस उम्मीद में रहे कि एक दिन सरकार कॉलोनियों का नियमन करेगी और पट्टे मिल जाएंगे। पर आज शहर और पेराफेरी की दर्जनों कॉलोनियों में हजारों परिवार ऐसे हैं, जिनके आलीशान मकानों के बाहर आज भी सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएं नहीं है और न नगर निकाय की कचरा उठाने जैसी नियमित सुविधाएं। कारण एक ही है कहीं कृषि भूमि का विवाद, कहीं मास्टर प्लान की बाधा, कहीं जलभराव क्षेत्र, कहीं ग्रीन जोन तो कहीं इको सेंसेटिव जोन का पेंच। बड़ा सवाल यह है कि यदि इन क्षेत्रों में निर्माण नियमों के विपरीत था तो वर्षों तक निर्माण कैसे होता रहा? जब कॉलोनियां बस रही थी, प्लॉट बिक रहे थे और हजारों मकान बन रहे थे, तब जिम्मेदार विभागों ने न तो निर्माण रोके, न लोगों को आगाह किया और न ही नियमों का पालन कराया। अब जब लोग नियमन और पट्टे के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उन्हीं नियमों का हवाला देकर फाइलें रोकी जा रही है।