राजस्थान में ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल समाप्त: सरकार ने प्रमुख मांगें मानीं, बाकी पर जल्द कार्रवाई का भरोसा

Rajasthan Transporters End Strike: उदयपुर: वीएलटीडी जीपीएस, वाहन फिटनेस सेंटर और परमिट संबंधी समस्याओं को लेकर प्रदेशभर में चल रहा ट्रांसपोर्टरों का अनिश्चितकालीन चक्का जाम आखिरकार समाप्त हो गया है। सरकार द्वारा ट्रांसपोर्टरों की कुछ प्रमुख मांगों को स्वीकार करने तथा शेष मांगों पर आवश्यक सुधार व कार्रवाई के लिए समय मांगने के बाद, राजस्थान संघर्ष समिति ने सर्वसम्मति से हड़ताल समाप्त करने की घोषणा कर दी। इस निर्णय के साथ ही उदयपुर जिले के 2 हजार से अधिक ट्रकों के पहिए गुरुवार से फिर सड़कों पर दौड़ेंगे और माल परिवहन व्यवस्था पूरी तरह सामान्य होने लगेगी।