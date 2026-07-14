उदयपुर : अपराध की जड़ों को सींचते मयखाने … चोर खिड़की से रातभर बिक रही शराब

उदयपुर. शहर में हादसे और आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी मूल वजह नशा है। शहर में रात 8 बजे से पूरी रात भर शराब खुलेआम बिक रही है। पुलिस अपराध रोकने का लाख प्रयास कर ले, लेकिन नशे की वजह से हो रही वारदातें रोकना किसी के बस की बात नहीं। हालात ये है कि शहर की मुख्य सड़कों पर स्थित दुकानों से भी शराब की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। इस स्थिति की वजह ये कि दो विभागों में तालमेल ही नहीं है या जानबूझकर ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। आबकारी विभाग दुकानों के लाइसेंस देकर अपनी जिम्मेदारी से इतिश्री कर लेता है और पुलिस को जैसे कोई लेनादेना ही नहीं। मानों वे पहले अपराध घटित होने का ही इंतजार कर रहे हों। नतीजतन दोनों विभागों की इस लापरवाही का फायदा शराब व्यवसायी उठा रहे है। हालात ये नजर आए मानो शराब का बाजार ही रात 8 बजे बाद खुलता है।