उदयपुर : दूसरों की सांसें बचाना ही जिंदगी: हर रेस्क्यू में मौत से मुकाबला करते हैं हमारे जवान

पिछले नौ वर्षों से राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग में सेवाएं दे रहे भवानी शंकर लोहरा के लिए हर रेस्क्यू नई चुनौती लेकर आता है। वे कहते हैं, 'जब भी किसी हादसे के लिए घर से निकलता हूं तो यह नहीं पता होता कि वापस लौटूंगा या नहीं।' अब तक वे अपनी टीम के साथ 365 से अधिक शवों को बाहर निकाल चुके हैं, जबकि 211 लोगों की जान बचा चुके हैं। उनके जीवन का सबसे यादगार रेस्क्यू वर्ष 2025 में आयड़ नदी की बाढ़ के दौरान हुआ। तेज बहाव के बीच एक मकान में तीन मासूम बच्चे फंस गए थे और उनके माता-पिता बाहर खड़े रो रहे थे। बिना अपनी जान की परवाह किए भवानी शंकर नदी के तेज बहाव को चीरते हुए घर तक पहुंचे और तीनों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालकर उनके माता-पिता से मिलाया। आज भी उस परिवार की आंखों में दिखी राहत उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान है। हालांकि हर अभियान सुखद अंत नहीं लेकर आता। वे आज भी बाईजी राज कुंड मंदिर हादसे को याद कर भावुक हो जाते हैं। जल विहार के दौरान छज्जा टूटने से सात महिलाएं कुंड में गिर गई थीं। उनकी टीम ने पांच महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन दो को नहीं बचाया जा सका। भवानी कहते हैं कि वह मंजर आज भी आंखों के सामने घूम जाता है। फिर भी हर नई सूचना पर वे उसी जज्बे के साथ निकल पड़ते हैं, क्योंकि उनके लिए किसी की जिंदगी बचाने से बड़ा कोई धर्म नहीं।