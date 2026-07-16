राजेन्द्र श्रीमाली के लिए हर रेस्क्यू कॉल किसी जीव का जीवन बचाने का अवसर होती है। दो दशक से 24 घंटे नि:शुल्क वन्यजीव बचाव अभियान चला रहे हैं। अब तक वे 10 हजार से अधिक सांप, मगरमच्छ, अजगर, मॉनिटर लिजर्ड, बंदर, उल्लू, बिज्जू और अन्य वन्यजीवों का रेस्क्यू कर प्राकृतिक आवास में छोड़ चुके हैं। वे इंसान और वन्यजीव के बीच बढ़ते संघर्ष को कम करने के लिए लगातार जागरूकता अभियान भी चलाते हैं। रात के 12 बजे भी सूचना मिलते ही वे बिना किसी हिचक मौके पर पहुंच जाते हैं। कई बार जहरीले सांपों को मारने के बजाय लोगों ने उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू के लिए बुलाया, जिससे वन्यजीव संरक्षण के प्रति समाज का नजरिया बदला है। श्रीमाली ने वर्ष 2006 में 14 फीट लंबे अजगर को सुरक्षित सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क पहुंचाया। दो माह से कुएं में फंसे मगरमच्छ को निकालकर बाघदड़ा नेचर पार्क छोड़ा, जबकि दुर्लभ रसेल वाइपर और विशाल कोबरा जैसे सापों का भी रेस्क्यू किया।