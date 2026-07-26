ग्लेशियरों के नीचे छिपे राज से उठा पर्दा; बर्फ पिघलने से बनेंगी 50 हजार से अधिक नई झीलें, वैज्ञानिकों ने दिया बड़े खतरे का अलर्ट

हिमनद (Glacier) एक ऐसा शब्द है, जिसका प्रयोग बर्फ के एक विशाल पिंड का परिचय देने के लिए किया जाता है। ग्लेशियर, संपीड़ित बर्फ से बनते हैं और अपने ही भार के कारण गतिमान रहता है। हिमनद बहुत धीमी गति से चलते हैं और कभी-कभी इन्हें 'बर्फ की नदियां' भी कहा जाता है। हिमनद बहुत धीमी गति से चलते हैं और कभी-कभी इन्हें 'बर्फ की नदियां' भी कहा जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले छोटे ग्लेशियर, जो केवल कुछ मीटर चौड़े हो सकते हैं। कुछ ग्लेशियर सैकड़ों व हजारों किलोमीटर तक फैले हो सकते हैं। इन्हें दो अलग-अलग प्रकारों सीमित ग्लेशियर और असीमित ग्लेशियर में विभाजित कर सकते हैं। सीमित ग्लेशियरों पर बर्फ चट्टान और आसपास की स्थलाकृति सीमित होती है। वहीं, असीमित ग्लेशियर की बर्फ, भूमि के विशाल क्षेत्रों में बहने में सक्षम होते हैं।