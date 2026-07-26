आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? जानें उनके बड़े सुधार और आज कौन संभाल रहा है यह मंत्रालय

आजाद के दौर से आज तक शिक्षा मंत्रालय कई हाथों से गुजरा है। हाल ही में यह कुर्सी एक बड़े विवाद के केंद्र में रहीं। धर्मेंद्र प्रधान जुलाई 2021 से केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। NEET पेपर लीक को लेकर 6 जून 2026 से शुरू हुआ छात्र आंदोलन जब जंतर-मंतर पर हफ्तों तक चला और 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के नेतृत्व में उनके इस्तीफे की मांग तेज़ हुई, तो 25 जुलाई 2026 को उन्होंने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।