द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का काला अध्याय, जब पूरे द्वीप पर एक सांप ने कर लिया कब्जा, जानें ‘गुआम’ के साइलेंट किलर की दास्तां

दशकों से वैज्ञानिक एक विरोधाभास (Biological Paradox) से जूझ रहे थे कि आखिर कैसे महज कुछ ही सांपों से शुरू हुई आबादी ने पूरे द्वीप पर कब्जा कर लिया? साइंस एडवांसेज में प्रकाशित एक नई रिपोर्ट ने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया है। इस शोध से पता चला है कि इस सांप के डीएनए (DNA) के गहरे पन्नों में आनुवंशिक विविधता (Genetic Diversity) का एक ऐसा गुप्त रहस्य छिपा हुआ था, जिसे पुरानी तकनीकें कभी पकड़ ही नहीं सकीं। सिर्फ एक प्रजाति के सांपों की तेजी से हुई वृद्धि और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर बफेलो यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. ट्रेवर क्रैबेनहोफ्ट, डॉ. क्रिस्टोफर ओसबोर्न, डॉ. लेवी ग्रे और यूएसजीएस (USGS) के वैज्ञानिकों ने अध्यन किया है।