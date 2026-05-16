Airbus C-295: भारत में पहली बार प्राइवेट कंपनी बना रही मिलिट्री एयरक्राफ्ट, जल्द होगी पहली उड़ान

भारत ने 2021 में 21,935 करोड़ रुपये के सौदे के तहत भारतीय वायुसेना के लिए कुल 56 C-295 विमान खरीदने का समझौता किया था। इनमें से 16 सैन्य विमान स्पेन से पूरी तरह बनकर आए, जबकि शेष 40 का निर्माण भारत में ही किया जा रहा है। इन 40 विमानों के निर्माण में 85% से ज्यादा ढांचागत काम और फाइनल असेंबली भारत में ही की जा रही है। इसमें 13,000 छोटे-बड़े पुर्जों और सब-असेंबली का उत्पादन भी शामिल है।