‘लैंडिंग से पहले होगा धमाका’, मलेशिया से हैदराबाद आ रही एयरएशिया की फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी

धमकी मिलने के तुरंत बाद शमशाबाद स्थित एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट मोड पर डाल दिया गया। अधिकारियों ने एयरएशिया फ्लाइट से जुडी सभी गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। एयरपोर्ट के भीतर यात्रियों की अतिरिक्त जांच की गई, जबकि बैगेज स्कैनिंग और प्रवेश बिंदुओं पर सुरक्षा बलों की संख्या भी बढा दी गई। सूत्रों के अनुसार, सुरक्षा एजेंसियों ने ईमेल की तकनीकी जांच शुरू कर दी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि संदेश कहां से भेजा गया था। एयरपोर्ट प्रशासन ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी संभावित खतरे को गंभीरता से लिया जा रहा है।