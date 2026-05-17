महाराष्ट्र में भोंदू बाबा का खौफनाक खेल! एक ही रात में युवती और ग्राम पंचायत कर्मी को उतारा मौत के घाट

प्राथमिक जानकारी के अनुसार, मृत महिला की पहचान जयश्री रजनीकांत काकुस्ते (25 वर्ष) के रूप में हुई है, जो साक्री के कासारे गांव की रहने वाली थी। जयश्री शादीशुदा थीं और उनका एक बच्चा भी है। वह बजाज फाइनेंस के साक्री कार्यालय में काम करती थीं। शनिवार को वह काम के सिलसिले में छडवेल गई थीं। रात करीब 10 बजे उन्होंने अपने पति को फोन कर बताया कि वह घर लौट रही हैं और उन्हें लेने के लिए साक्री बुलाया। लेकिन जब पति साक्री पहुंचे, तो जयश्री का मोबाइल फोन बंद आने लगा। रविवार सुबह ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी कि सड़क किनारे एक महिला का शव पड़ा हुआ है।