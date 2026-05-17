रेलवे की बड़ी कार्रवाई: बिना टिकट सफर कर रहे 496000 यात्रियों को पकड़ा, वसूला करोड़ों का जुर्माना

रेलवे द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल 2026 में बिना टिकट या अमान्य टिकट के साथ यात्रा करते हुए कुल 4.96 लाख यात्री पकड़े गए। पिछले साल अप्रैल महीने में यह संख्या 4.04 लाख थी, जो इस बार करीब 23% की वृद्धि को दर्शाती है। वहीं अगर जुर्माने की राशि की बात करें, तो इस साल अप्रैल में कुल 40.85 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया है। पिछले साल इसी महीने में यह राशि महज 25.03 करोड़ थी। इस तरह रेलवे की कमाई और जुर्माने की वसूली में 63% से अधिक का उछाल आया है।