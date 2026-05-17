Taliban: ‘चुप रही लड़की, तो समझो शादी के लिए हां’, नाबालिगों की शादी पर पिता-दादा को मिली खुली छूट

इस भयावह कानून के सामने आने के बाद दुनिया भर के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और मुस्लिम विचारकों ने तालिबान को आड़े हाथों लिया है। राजनीतिक विश्लेषक फहीमा मोहम्मद ने इस मामले पर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि 'बाल विवाह किसी भी मायने में सही विवाह नहीं है। कोई बच्चा ठीक से सहमति नहीं दे सकता, और चुप्पी को सहमति मान लेना खतरनाक है, क्योंकि इससे लड़की की आवाज पूरी तरह से दब जाती है। एक मुसलमान होने के नाते, मैं इस विचार को भी पूरी तरह से खारिज करता हूं कि यह पूरे इस्लाम को दर्शाता है। कुरान खुद जबरदस्ती और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ बोलता है, इसलिए तालिबान के रुख को व्यापक अर्थों में 'इस्लामी कानून' के तौर पर पेश नहीं किया जाना चाहिए।