Ukraine Drone Attack On Russia: यूक्रेन ने रूस पर 500 से ज्यादा ड्रोन से कर दिया हमला, 4 लोगों की मौत

Ukraine Drone Attack On Russia: रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अब एक नए और ज्यादा खतरनाक दौर में पहुंचता दिख रहा है। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा हमला कर दिया है। यूक्रेन ने रूस पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला किया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक साल से ज्यादा समय में राजधानी मॉस्को के आसपास हुआ यह सबसे बड़ा हमला है। रूस का दावा है कि इस हमले में 500 से ज्यादा ड्रोन इस्तेमाल किए गए। हमले के बाद कई इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनाई दीं, जबकि मॉस्को क्षेत्र समेत पश्चिमी रूस के कई हिस्सों में रातभर हवाई सुरक्षा सिस्टम सक्रिय रहा। इस हमले में कम से कम 4 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले रूस ने कीव पर बड़ा हमला किया था।