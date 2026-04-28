युद्ध के बीच अमेरिका-इजरायल को ईरान ने दिया अल्टीमेटम, कहा- ‘हमारा देश पक्का इरादा कर चुका है’

न्यूज एजेंसी ANI के साथ एक खास इंटरव्यू में, डॉ. मोहम्मद हुसैन जियानिया ने कहा कि ईरानी सरकार और आर्मी को लोगों का पूरा सपोर्ट है और यह देश हारेगा नहीं.., हम जरूर जीतेंगे। इसमें कोई झिझक नहीं है क्योंकि हमारा देश पक्का इरादा कर चुका है… इन दिनों ईरान की सड़कों पर जाकर देखिए… हर रात ईरान की सड़कों पर लोग नारे लगा रहे हैं, अपनी सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं, आर्मी का सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि दुश्मन अपना समय बर्बाद कर रहा है। उन्होंने आगे कहा, "आज ही युद्ध खत्म करने के लिए उनके लिए इन 10 शर्तों को मान लेना बेहतर है।”