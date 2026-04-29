Solar Energy: नया रिकॉर्ड, राजस्थान में अब तक का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित

करीब 4.9 मेगावाट क्षमता वाला यह सौर ऊर्जा संयंत्र डेकला गांव में 33 केवी सब स्टेशन से जुड़ा हुआ है। लगभग 24 बीघा भूमि पर फैले इस प्लांट से क्षेत्र के 437 कृषि उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि अब किसानों को कृषि कार्यों के लिए दिन के समय बिजली उपलब्ध हो सकेगी, जिससे उनकी निर्भरता पारंपरिक बिजली आपूर्ति पर कम होगी और सिंचाई कार्य अधिक सुगम हो जाएगा।