Teerth Yatra Yojana: बड़ा तोहफा, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए जल्द शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन

इस वर्ष योजना के तहत करीब 50 हजार वरिष्ठ नागरिकों को वातानुकूलित ट्रेनों के माध्यम से देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी। वहीं, करीब 6 हजार यात्रियों को हवाई मार्ग से नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करवाने की भी व्यवस्था की गई है। यह पहल वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से की जा रही है।