PM Kusum Yojana: राजस्थान में यहां लगा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, आम लोगों को भी फायदा

कुण्डा की ढाणी सहायक अभियंता नरेन्द्र सिंह धाकड़ ने बताया कि इस सौर संयंत्र से ताला जीएसएस से जुड़े 909 किसानों को फसल सिंचाई के लिए दिन में निर्बाध बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा 3056 घरेलू उपभोक्ताओं को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। इस प्रकार कुल 3965 उपभोक्ताओं को बुधवार से नियमित बिजली आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि संयंत्र को जीएसएस की लाइन से जोड़ने का कार्य पूरी तरह संपन्न हो चुका है और सभी तकनीकी परीक्षण भी सफल रहे हैं।