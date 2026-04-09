Rajasthan: बिजली बचत का नया फॉर्मूला; सस्ती-महंगी बिजली का एडवांस में मिलेगा अलर्ट, फिर बिल होगा कम

राज्य विद्युत विनियामक आयोग का मानना है कि इस सिस्टम से लोग अपने रोजमर्रा के काम ऐसे समय में करेंगे जब बिजली सस्ती होगी। इससे न केवल बिल कम होगा, बल्कि पीक समय में बिजली व्यवस्था पर पड़ने वाला दबाव भी घटेगा। सोलर एनर्जी का ज्यादा उपयोग बढ़ेगा और पारंपरिक बिजली उत्पादन पर निर्भरता घटेगी। शुरुआत में इसे स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं पर लागू किया जा सकता है।