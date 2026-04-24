Census 2027: जनगणना कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई

जयपुर. Census 2027 Rajasthan के तहत पहले चरण यानी मकान सूचीकरण (House Listing) और मकान गणना को लेकर जयपुर में अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस एक दिवसीय प्रशिक्षण की अध्यक्षता जनगणना निदेशक विष्णुचरण मलिक ने की, जबकि प्रमुख जनगणना अधिकारी एवं जिला कलेक्टर संदेश नायक भी मौजूद रहे।