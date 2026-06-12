जहां असली बात छिपाकर रखना ही हो ‘असली बात’

क्या एआइ जनित कला में विमर्श कहां?

मनोरंजन को सिर्फ ‘टाइमपास’ समझना बड़ी भूल है। यह मूलत: व्यक्ति को समष्टि (संसार) से जोडऩे का माध्यम है। भक्तिकाल के महान रचनाकारों के हाथों में मौजूद तंबूरा, इकतारा, रबाब, करताल, मृदंग और वीणा आखिर यही तो कह रहे हैं। वाल्मीकि, वेदव्यास, गुरुनानक, सूरदास, रविदास, चैतन्य महाप्रभु और शंकरदेव से लेकर शेक्सपियर, टॉलस्टॉय और अज्ञेय जैसे महान रचनाकारों तक का उद्देश्य यदि जीडीपी बढ़ाना होता तो मानवता आज जहां है वहां नहीं होती। मनोरंजन हमेशा से सामूहिक प्रदर्शनों और मानवीय सहभागिता पर आधारित रहा है। लोक-कल्याण को ध्यान में रखनेवाला रचनाकार जब व्यक्तिगत अनुभवों का सामूहिक प्रदर्शन करता है तो विमर्श के बाद वह संसार का सच बन जाता है। उनकी प्रस्तुतियों का सामूहिक रसपान सामाजिक-वैचारिक चेतना को झकझोरता है, जिससे हमारा मूल्यबोध परिष्कृत होता है। 16वीं शताब्दी की 'मोनालिसा' पर आज भी बहस इसीलिए जारी है क्योंकि कला विमर्श पैदा करती है। क्या एआइ जनित कला ऐसा कर सकती है?