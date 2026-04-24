Smart Village: विशेष ग्राम सभाएं और 15 मई तक मास्टर प्लान अपलोड का लक्ष्य, जीआईएस मैपिंग और सर्वे कार्य में तेजी

Mukhyamantri Viksit Gram Yojana: जयपुर. मुख्यमंत्री विकसित ग्राम/शहरी वार्ड अभियान की प्रगति को लेकर गुरुवार को शासन सचिवालय में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन और पंचायतीराज विभाग के शासन सचिव एवं आयुक्त डॉ. जोगा राम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड स्तर पर चल रही सभी प्रक्रियाएं 25 अप्रेल तक हर हाल में पूर्ण की जाएं।